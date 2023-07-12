Жители Подмосковья обратились за помощью через приложение "Системы-112" более 5 тыс. раз

С помощью приложения можно вызвать экстренную помощь, также оно дает возможность посмотреть маршрут скорой помощи и службы газа на вызов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты "Системы-112" в Московской области обработали более 5 тыс. обращений, поступивших через мобильное приложение "112 МО", сообщила в среду пресс-служба региональной системы.

"Более 5 тыс. запросов о помощи приняли и обработали специалисты Системы-112 Московской области через запущенное в 2017 году мобильное приложение "112 МО". С помощью приложения пользователи могут обратиться за помощью к операторам системы-112 и воспользоваться рядом других полезных функций", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что с помощью мобильного приложения можно вызвать экстренную помощь, также оно дает возможность посмотреть маршрут скорой помощи и службы газа на вызов, найти ближайшие медучреждения, пожарные части, участковые пункты полиции, МФЦ и другие административные учреждения на карте и построить к ним маршрут.

Приложение является дополнительным способом связи с операторами системы-112. Через него можно отправить сообщение в службу спасения, нажав на кнопку "Я здесь, мне нужна помощь" - операторы автоматически получат координаты местоположения человека, попавшего в беду.