Елену Милашину выписали из больницы

Елена Милашина после нападения в Чечне, 4 июля 2023 года

Елена Милашина после нападения в Чечне, 4 июля 2023 года

Как отметил журналист Алексей Венедиктов, она "требовала выписать, чтобы работать"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Журналистку Елену Милашину, на которую ранее было совершено нападение в Чечне, выписали из больницы, сообщил ТАСС журналист Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом), который ранее сопровождал Милашину в полете спецбортом из Беслана в Москву.

"Выписали, чувствует лучше, врачебное периодическое наблюдение. Очень хотела, требовала выписать, чтобы работать", - сказал он.

4 июля неизвестные напали на Милашину и адвоката Александра Немова на территории Чечни. Позже пострадавшие были доставлены в Беслан, затем во Владикавказ, а далее в Москву. По данным североосетинского омбудсмена Тамерлана Цгоева, у обоих были зафиксированы многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Позже столичные медики диагностировали у журналистки закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей, сообщалось в телеграм-канале "Новой газеты".

СК РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение легкого вреда здоровью) после нападения на журналистку и адвоката.