В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге появился на свет олененок

Зоологи уже определили пол детеныша - это самка

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Олененок пятнистого оленя появился на свет в "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" - филиале Московского зоопарка, об этом сообщила в среду пресс-служба зоопарка.

"В "Зоосаде в вотчине Деда Мороза" пополнение. В начале июля на свет появился олененок у пятнистых оленей. Это первое потомство у нашей пары", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пару молодых пятнистых оленей привезли в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" в 2021 году, они родились в "Парке птиц" в Калужской области.

"Зоологи уже определили пол детеныша - это самка. Малышка появилась на свет здоровой и крепкой. Как и все копытные, сразу встала на ножки и пошла. Молодая пара оленей - очень заботливые родители. Они внимательно следят за малышом, оберегают. Да и сам олененок далеко не отходит от родителей. Хоть ему всего несколько дней, он уже проявляет активность, интерес к сотрудникам, но делает это осторожно и под чутким присмотром мамы и папы", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.