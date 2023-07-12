В Симуляционном центре в Москве начались занятия по профессиональному уходу

Образовательные программы центра создавались с учетом индивидуальных потребностей слушателей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Занятия по профессиональному уходу начались в столичном Симуляционном центре, обучение могут пройти как сотрудники учреждений столичной социальной защиты, так и москвичи, ухаживающие за своими близкими. Об этом сообщила в среду журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В прошлом месяце мэр Москвы открыл в столице первый в России специализированный образовательный комплекс, предназначенный для обучения практическим навыкам профессионального ухода, - Симуляционный центр. <…> Например, специалисты системы соцзащиты могут получить полный комплекс компетенций в рамках профессионального обучения "Сиделка" или во время одного из четырех курсов повышения квалификации. Для обычных горожан разработаны тренинги продолжительностью от 8 до 16 часов, из которых можно составить модульную программу обучения. Например, слушатели могут узнать о том, как подбирать технические средства реабилитации или как обустроить пространство для маломобильного человека, к чему готовиться, встречая близкого из больницы, что необходимо учесть при уходе за человеком с деменцией и многое другое. Всего на данный момент в Симуляционном центре доступны 16 образовательных программ", - сообщила Ракова.

Она отметила, что образовательные программы центра создавались с учетом индивидуальных потребностей слушателей.

"Город заботится о том, чтобы каждый москвич, нуждающийся в помощи, мог ее получить. Некоторым москвичам в силу возраста или особенностей здоровья требуется постоянный уход. Мы стремимся к тому, чтобы максимально сохранить их качество жизни. Важно, чтобы и стационарный и надомный уход, и самостоятельная забота близких - были профессиональными и безопасными, подходящими каждому отдельному человеку", - подчеркнула Ракова.

Она пояснила, что первый в России специализированный образовательный комплекс, предназначенный для обучения практическим навыкам профессионального ухода, открылся на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Пространство центра организовано таким образом, чтобы человек мог отработать те или иные навыки уходу в условиях, приближенных к реальным с использованием самых современных технологий. Для обучения предусмотрены пять зон: "движение", "гигиена", "забота", "безопасность", "уважение", в которых оборудованы станции для отработки соответствующих навыков профессионального ухода.