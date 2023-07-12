Число вторичных ДТП на МКАД с начала 2023 года уменьшилось на 20%

За шесть месяцев 2023 года сотрудники ЦОДД 800 раз перемещали авто, чтобы исключить риск вторичной аварии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий на МКАД, спровоцированных другими авариями, уменьшилось за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20% и составило 44. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

"На 20% уменьшилось число вторичных ДТП на МКАД благодаря работе службы помощи ЦОДД. Это происшествия, спровоцированные другими авариями", - значится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, сотрудники службы помощи ЦОДД ежедневно помогают водителям при ДТП или поломке машины на МКАД. Например, за шесть месяцев 2023 года они 800 раз перемещали авто, чтобы исключить риск вторичной аварии.

"Что делают наши сотрудники? Оперативно приезжают на место (например, если сломалась машина), огораживают место аварии, чтобы исключить риск вторичных ДТП, помогают заполнить европротокол для быстрого оформления аварии без сотрудника ГАИ, буксируют сломанные машины и выручают с мелким ремонтом", - заключили в ЦОДД.