Собянин: в Москве утвердили проект планировки территории вдоль северной части МЦД-3

В результате в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные власти утвердили проект планировки территории вдоль северной части МЦД-3. Реконструкцию конечной станции Ленинградско-Казанского диаметра в Зеленограде завершат к осени, сообщил в среду в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Утвердили проект планировки территории, прилегающей к северному участку МЦД-3 от площадки ОЭЗ "Алабушево" до станции Малино. К осени планируем закончить реконструкцию железнодорожной станции Зеленоград-Крюково. Она будет конечным пунктом МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", - написал мэр.

Он отметил, что в результате в Зеленограде появится современный трехуровневый московский городской вокзал, созданный по уникальному проекту. Он будет включать пассажирский терминал, три островные платформы и широкий подземный переход. В дальнейшем в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

"В рамках реконструкции: расположим остановки наземного городского транспорта максимально удобно - пассажиры смогут пересесть на десятки автобусных маршрутов; терминалы для автобусов обустроим на действующей эстакаде; с одной из сторон железной дороги организуем пересадку по "карусельному" принципу - автобусы будут подъезжать напрямую к входу на ж/д станцию; остановки на Привокзальной площади перенесем ближе к выходу из нового пассажирского терминала, оборудуем дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы", - добавил Собянин.

По словам мэра, все это поможет сократить время пересадки с поезда на автобусы в два раза - с 6 до 3 мин. Рядом со станцией Малино возведут безопасный пешеходный переход через пути Октябрьской железной дороги. Кроме того, планируется провести реконструкцию больше 8,6 км прилегающей улично-дорожной сети и переделаем инженерные коммуникации.

"Запуск МЦД-3 длиной 85 км с 42 остановками намечен на осень. Новая линия наземного метро свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. В итоге длительность ежедневных поездок для местных жителей сократится, снизится нагрузка на метро и прилегающие автомагистрали", - заключил глава столицы.