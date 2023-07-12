В Омске зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

Температура воздуха составила +36,7 градуса

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Аномальная жара, зафиксированная 11 июля, побила в Омске 122-летний рекорд. Температура воздуха составила +36,7 градуса, сообщила в среду пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

"В Омске [11 июля] был перекрыт исторический максимум температуры воздуха, который составил +36,7 градуса. Предыдущий +35 градусов отмечался в областном центре в этот день 122 года назад, в 1901 году", - рассказали в пресс-службе.

Синоптики прогнозируют, что аномально жаркая погода сохранится в Омской области 12 и 13 июля, когда температура может достигнуть +40 градусов. На эти дни объявлено штормовое предупреждение, чрезвычайная пожароопасная ситуация ожидается 13 и 14 июля в Полтавском и Называевском районах региона.

В понедельник власти Омской области ввели на всей территории региона режим ЧС из-за жары, суховеев и засухи, которые уже привели к гибели 100 га посевов. Мэрия Омска призвала жителей города без необходимости не выходить на улицы.