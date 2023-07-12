В Москве обновили девять молочно-раздаточных пунктов

Всего в городе по новому стандарту работают уже 32 пункта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы завершились в девяти молочно-раздаточных пунктах Москвы в рамках городской программы обновления. Об этом в среду сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С начала года завершены работы в девяти молочно-раздаточных пунктах. По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному - в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО. Их общая площадь составляет более 730 кв. м. Всего в программу ремонта в этом году включен 61 молочно-раздаточный пункт. Еще 23 молочные кухни мы отремонтировали в предыдущие два года. Таким образом, по новому стандарту работают уже 32 пункта", - сказала Ракова.

Она добавила, что особое внимание уделено повышению комфорта сотрудников и жителей, которые приходят для получения бесплатных продуктов питания. "Вместе с тем, это не просто обновление помещений, но и внедрение передовых решений в области организации пространства и навигации по аналогии с новым московским стандартом поликлиник", - рассказала заммэра.

По ее словам, во время работ в помещениях заменили окна и двери, сантехнику, установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Вся внутренняя отделка выполнена из современных материалов и выдержана в общей стилистике с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому стандарту.

Кроме того, смонтированы фасадные таблички с информацией, внутри размещены маркеры стоек "Пункт выдачи" и функциональных помещений. Также установлена удобная мебель для посетителей и сотрудников. Работы проведены Департаментом здравоохранения города Москвы.