В центрах госуслуг стало возможным подать исковое заявление в Мосгорсуд

Для подачи документов необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Электронное исковое заявление в Мосгорсуд теперь можно подать в центрах госуслуг "Мои документы", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения.

"В центрах госуслуг у жителей появилась возможность подать электронное исковое заявление в Мосгорсуд. Сделать это можно в зонах электронных услуг. При необходимости [МФЦ] сотрудники помогут с авторизацией на сайте, навигацией по нему, а также расскажут, как пользоваться системой "Интерактивный помощник", - говорится в сообщении.

Так, на портале mos-gorsud.ru можно подать исковое заявление в столичные районные суды общей юрисдикции, а также мировым судьям Москвы, получить сведения о ходе судебных заседаний, ознакомиться с аудио- и видео- протоколами судебных заседаний, получить судебные акты и судебные решения в электронном виде. "Интерактивный помощник" поможет определить подсудность дела, составить исковое заявление и рассчитать размер государственной пошлины для подачи документов в суд.

"С помощью портала можно подать исковое заявление, например, при обжаловании штрафа за нарушение правил дорожного движения или возврате товара ненадлежащего качества. Жители могут это сделать как дома, так и в любом удобном офисе "Мои Документы" в зоне электронных услуг. Для подачи документов необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru", - уточнили в пресс-службе.

Районные центры госуслуг в Москве открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.