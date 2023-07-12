Москва вошла в топ-10 городов мира в области развития образовательных технологий

Среди остальных городов Сан-Франциско, Пекин, Бостон, Бангалор, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Лос-Анджелес и Мумбаи

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москва признана одним из лучших городов мира по уровню развития проектов в области образовательных технологий. Об этом сообщается в среду на портале правительства Москвы со ссылкой на результаты исследования "KidTech: особенности развития технологий в дошкольном образовании в мире и России".

"Специалисты Агентства инноваций Москвы проанализировали международный рейтинг, составленный экспертами StartupBlink, и выяснили, что Москва вместе с Сан-Франциско, Пекином, Бостоном, Бангалором, Нью-Йорком, Лондоном, Шанхаем, Лос-Анджелесом и Мумбаи вошла в топ-10 городов мира по уровню развития проектов в области образовательных технологий - EdTech-экосистемы. Согласно оценкам экспертов, во время пандемии коронавируса рынок образовательных технологий в мире рос вдвое быстрее. Кроме того, прогнозируется, что в течение пяти лет доля EdTech на глобальном рынке образования увеличится почти в два раза за счет молодости ниши: сегодня совокупная стоимость EdTech-компаний в три - восемь раз ниже, чем на более зрелых технологических рынках", - отмечается на портале.

Кроме этого, в исследовании говорится, что один из наименее цифровизированных сегментов рынка - дошкольное образование. В ближайшие несколько лет прогнозируется потенциал роста у KidTech-рынка, который включает в себя технологические решения для дошкольного образования - обучения детей до семи лет, их родителей, сотрудников детских садов и центров, а также специалистов по работе с детьми.