В Москве стартует школа организаторского состава проекта "Дебаттл"

Участники выполнят задачи, послушают образовательные лекции и примут участие в мероприятиях, нацеленных на сплочение коллектива

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Студенты научатся организаторским навыкам в рамках проект "Дебаттл", образовательная программа будет проводиться с 18 июля. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе проектного офиса "Молодежь Москвы".

"С 18 июля проект "Дебаттл" проведет образовательную программу для студентов, желающих развить навыки организации и управления проектом. После успешного прохождения школы пройдет отбор заинтересованной молодежи в постоянный организаторский состав проекта", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в пространстве проектного офиса "Молодежь Москвы" на протяжении двух недель пройдут тренинги, лекции, мастер-классы для организаторского состава проекта. Участники выполнят задачи, послушают образовательные лекции и примут участие в мероприятиях, нацеленных на сплочение коллектива, например: мастер-класс по росписи одежды, мастер-класс по рисованию картин, игра "бункер", лекция "секреты успешной работы в команде" от постоянного тренера проекта, актрисы театра и кино, диктора, актера озвучивания Соловьевой Алисы и прочие мероприятия.

"Школа проекта "Дебаттл" нацелена на обучение ребят организаторским навыкам, командообразованию, сплочение коллектива и формирование группы постоянных активистов проекта. 30 июля пройдет финальное мероприятие и награждение: в конце все участники получат сертификаты о прохождении школы, а также фирменные боксы-подарки для организаторского состава с мерчем проекта: канцелярские принадлежности, шоппер, термостакан, фирменное худи проекта", - добавили в пресс-службе.

Для студентов, желающих развить навыки ораторского и актерского мастерства, в августе городской молодежный проект запустит новый сезон своего шоу: в новом сезоне активная молодежь из московских вузов и ссузов сможет объединиться в команды по 2-4 человека, пройти обучение и принять участие в командных дебатах. Участие бесплатное по предварительной регистрации в сообществе проекта.