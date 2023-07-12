В Москве нашли мертвой дочь пензенского экс-губернатора Наталью Бочкареву

Следов насильственной смерти не обнаружено

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Предприниматель и дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой в своей квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"Накануне в оперативные службы обратилась консьерж жилого дома в Пресненском районе. Она сообщила, что Наталья Бочкарева не открывает дверь своей квартиры, хотя прежде жаловалась на состояние здоровья. Когда специалисты вскрыли дверь и вошли внутрь, хозяйка была найдена мертвой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следов насильственной смерти на теле Бочкаревой не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Наталья Бочкарева - дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Она владела долями в хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях. Последнее время жила в Москве. В 2021 году СМИ писали о том, что Бочкарева отдала 16 млн рублей мошенникам, пообещавшим решить ее личные проблемы.