Генпрокуратура Белоруссии указала на недоработки в процессе идентификации жертв геноцида

В частности, по данным ведомства, в республике продолжают оставаться неизвестными имена 75% убитых и захороненных в годы войны

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии проинформировала правительство о выявленных нарушениях в сфере увековечения памяти о погибших мирных жителях в годы Великой Отечественной войны, отметив недостаточную работу местных властей.

"Исполнительные комитеты не проводили в полной мере целенаправленную деятельность по идентификации жертв геноцида на основании архивных источников, не назначили для этого ответственных должностных лиц, из-за чего архивно-исследовательская работа велась бессистемно и имела факультативный характер", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры страны.

В частности, по ее данным, в республике продолжают оставаться неизвестными имена 75% убитых и захороненных в годы войны. Установлено лишь 112 тыс. имен мирных граждан.

Генпрокуратура также считает нерезультативной работу комиссии при Совете министров по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный оборот культурных ценностей, которые находятся за пределами республики, в части возврата культурных ценностей периода Великой Отечественной войны. "Только недавно сформирован общий перечень культурных ценностей, вывезенных в военные годы", - отметили в прокуратуре. При этом, добавили в ведомстве, "не в полной мере проведен анализ международно-правовых средств для возврата таких ценностей и проблем их реализации применительно к каждому иностранному государству".

Генпрокуратура Белоруссии в апреле 2021 года возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики Андрея Шведа, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет. Ранее он заявил, что минимальная сумма материального ущерба, нанесенного Белоруссии в годы Великой Отечественной войны фашистской Германией, составляет не менее $2,3 трлн.