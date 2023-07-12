ВЦИОМ: более половины россиян любят иногда побыть в одиночестве

По результатам опроса более трети респондентов считают себя общительными и компанейскими людьми, лишь 8% назвали себя замкнутыми

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 51% опрошенных россиян признались, что иногда хотят общения, а иногда - уединения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"На фоне доступности и высокой скорости передачи информации все больше россиян тяготеют к дозированному общению: каждый второй опрошенный признался, что иногда хочет общаться, иногда - побыть в одиночестве (51%)", - говорится в результатах исследования.

Согласно результатам опроса, более трети (38%) участников считают себя общительными и компанейскими, лишь 8% респондентов назвали себя замкнутыми людьми.

По данным ВЦИОМ, самыми близкими людьми для россиян являются члены семьи: муж/жена (45%), дети (42%) и родители (мать, отец) (41%).

Кроме того, за последние два года граждане России стали чаще называть в ответах дальний круг общения - друзья детства, юности (25%, +5% с 2021 года), другие знакомые, друзья (21%, +5% с 2021 года). Также у опрошенных увеличились упоминания братьев, сестер (22%), коллег и сослуживцев (19%), других родственников (в дополнение к вышеупомянутым) (15%), знакомых по интернету (3%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18 июня 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.