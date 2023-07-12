Более 30 тематических зон о развитии Москвы откроют в Лужниках к урбанистическому форуму

Экспозиции смогут посетить все желающие

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Олимпийский комплекс "Лужники" станет одной из крупнейших площадок Московского урбанистического форума, который пройдет с 1 августа по 10 сентября. На территории порядка 40 тыс. кв. м вокруг спортивной арены разместится более 30 тематических зон, посвященных результатам и планам развития Москвы, сообщили в среду в пресс-службе Мостуризма.

"В этом году выставочная программа форума рассчитана на 41 день. Экспозиции смогут посетить все желающие. Помимо тематических пространств, представленных структурными подразделениями правительства Москвы, в Лужниках гостей ждет более 350 музыкальных выступлений, мастер-классов, лекций, кинопоказов, аудиовизуальных шоу и интерактивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, олимпийский комплекс фактически станет "городом в городе". По ее словам, сама площадка - обновленные Лужники и набережная - живой экспонат, демонстрирующий высокие стандарты московской городской среды.

"Москва динамично развивается. В Лужниках мы представим элементы тех крупных инфраструктурных проектов, которые уже сейчас меняют облик города, в том числе в рамках программы мэра "Мой район". Приглашаю вас стать участниками этого масштабного события", - сказала Сергунина.

Спорт, футуризм, цифровые проекты

"Начать свое путешествие по локациям форума можно с футуристического павильона "Куб" столичного комитета по туризму. Этот уникальный аудиовизуальный объект расскажет о развитии столицы за последние 12 лет, в частности с помощью шоу "Почувствуй свой город", - добавили в пресс-службе.

Департамент культуры Москвы подготовил для гостей программу, в рамках которой выступят артисты, творческие коллективы и актеры уличных театров и цирка. Зрителям покажут представления разнообразных жанров и форматов.

"В павильоне московского департамента информационных технологий посетителям предложат погрузиться в экосистему цифровых проектов столицы. Участники интерактивного путешествия познакомятся с цифровым двойником Москвы, совершат виртуальную прогулку по городу и узнают, как современные технологии применяются в культуре, городском хозяйстве, образовании и других сферах", - сообщили в Мостуризме.

В пресс-службе добавили, что поклонники активного отдыха смогут попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне. Столичный департамент спорта откроет экстрим-парк. Также в дни форума пройдет полумарафон, соревнования по киберспорту и многое другое.

"На фестивале "Сделано в Москве" городского департамента предпринимательства и инновационного развития взрослых гостей ждет маркет товаров и услуг столичных предпринимателей, а юных посетителей - конкурсы от детских брендов. Кроме того, всех желающих приглашают в модное пространство, зоны настольных игр - их будет две, на площадку для молодоженов, гастрофестиваль столичного департамента торговли и услуг и городскую рыбалку. Все шесть недель в "Лужниках" будет работать колесо обозрения высотой больше 30 м", - заключили в пресс-службе Мостуризма.