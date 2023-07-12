Для участия в грантовом конкурсе "Движения первых" поступило 5 тыс. заявок

Глава правления РДДМ Григорий Гуров сообщил, что наибольшее количество заявок поступило от школ и колледжей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. 5 тыс. заявок подали школы, колледжи и детские организации для участия в грантовом конкурсе Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых". Об этом в среду заявил глава правления РДДМ Григорий Гуров, общаясь с журналистами.

"У нас общий объем - 2 млрд рублей. Мы до конца не ожидали такой популярности и активности, на 7 млрд рублей у нас поданы заявки, 5 тыс. заявок. Для нас с экспертами будет очень важно из этого многообразия отобрать те самые лучшие проекты, которые будут поддержаны", - сказал он.

Гуров отметил, что наибольшее количество заявок поступило от школ и колледжей. Помимо этого, заявки подавали вузы, молодежные и детские некоммерческие организации, дома культуры и творчества, детские оздоровительные лагеря и другие организации.

Самыми популярными оказались направления "Создавай и вдохновляй", "Учись и познавай" и "Служи Отечеству". Для участия в конкурсе были заявлены экологические фестивали, туристические походы, школьный театр, фестиваль детского творчества, профориентационные марафоны.

Заявки будут оцениваться экспертным советом, результаты конкурса подведут 28 июля. С августа по декабрь проекты будут реализованы.