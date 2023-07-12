Турецкий сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой до 7,6 в районе Стамбула

По словам Наджи Гёрюра, больше всего могут пострадать города Бурса и Гемлик на северо-западе страны

СТАМБУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр прогнозирует подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный Стамбул. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

"О разрушительном землетрясении 1999 года было известно за 20 лет до него. Тогда к нашим предупреждениям ни местные, ни центральные власти не прислушались. Сейчас мы говорим, что землетрясение будет в районе Мраморного моря, мы ожидаем разлом северной ветки Северо-Анатолийской тектонической плиты в районе Принцевых островов и города Кумбургаз", - сказал сейсмолог.

По его словам, больше всего от землетрясения могут пострадать города Бурса и Гемлик на северо-западе Турции.

Турецкие сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Стамбула, который находится на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит. При таких толчках, как они считают, порядка 90 тыс. строений могут обрушиться сразу, 260 тыс. будут повреждены и станут непригодными для проживания, временное жилье понадобится 4,5 млн жителям мегаполиса.

После февральских землетрясений на юго-востоке Турции, жертвами которых стали свыше 50 тыс. человек, местные власти заговорили о необходимости расселения минимум 1,5 млн домов в Стамбуле. С этой целью в его европейской и азиатской частях планируется создать города-спутники, каждый из которых рассчитан на проживание 500 тыс. человек.

В августе 1999 года в районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр находился в городе Измит в 80 км от Стамбула, в результате подземного толчка в Мраморном море возникло цунами. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - жертвами землетрясения стали почти 40 тыс. человек, 45 тыс. пострадали.