Медицинский комплекс в Коммунарке получил статус одного из пяти онкоцентров Москвы

Сейчас подходят к концу строительные работы лучевого центра

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Больница в "Коммунарке" стала одним из пяти онкологических центров в Москве, сейчас подходят к концу строительные работы лучевого центра. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями ТиНАО.

"Мы долго думали и наконец решили создать в Москве свой медицинский город. Не больницу, а медицинский центр мирового уровня. Посмотрели опыт ведущих стран мира с точки зрения проектирования медицинских технологий. И спроектировали уже не советскую больницу, а больницу завтрашнего дня с современными технологиями, логистикой, удобную для пациентов и врачей. <…> Этой больнице мы придали статус одного из онкологических центров Москвы. Одного из пяти", - сказал Собянин.

По его словам, осталось достроить только лучевой центр. Планируется, что в конце этого года - начале следующего его уже сдадут в эксплуатацию.

Мэр напомнил, что в 2020 году "Коммунарка" стала известным на весь мир центром по борьбе с коронавирусом. Рядом с капитальными строениями "вырос целый город временных сооружений". "Они временные, но не простые, а напичканные технологиями, реанимациями, <...> с точки зрения технологий на самом деле сложнейший центр. Сегодня он находится в резерве, полупустой", - подчеркнул Собянин.