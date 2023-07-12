В Югре впервые создадут цифрового помощника на технологиях ChatGPT для решения соцвопросов

Замгубернатора - директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин сообщил, что новая технология сможет решать самые разные задачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ в 2024 году планирует впервые запустить цифрового помощника, разработанного на принципах технологий ChatGPT. Он будет востребован в работе с аналитическими материалами, подготовке проектов законов, ответах на популярные вопросы жителей, сообщил в среду на выставке "Иннопром" в интервью ТАСС замгубернатора - директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

"На базе нашей нейросети Vika мы планируем создать в Югре <...> цифрового помощника. Для этого мы будем ее адаптировать под генеративные модели, на основе которых работает всем известный сервис ChatGPT. Наша новая технология сможет решать самые разные задачи. В частности, помогать в подготовке проектов нормативных законодательных актов, работе с аналитическими, справочными материалами. Запустить ее мы планируем в середине 2024 года", - сказал он.

А уже в ближайшее время, подчеркнул Ципорин, нейросеть Vika начнет помогать операторам в ответах на вопросы жителей региона при их обращении в многофункциональные центры. В частности, она будет оповещать о готовности документов. Сейчас около 80% разговоров нейросеть берет на себя и только 20% переключает на операторов. "В этом году планируем передать нейросеть Vika для консультации жителей Донецкой Народной республики по актуальным вопросам. В том числе в сферах здравоохранения, образования", - добавил собеседник агентства.

У властей Югры уже есть опыт работы с нейросетями. Так, с 2018 года в регионе действует нейронная сеть Vika. Она круглосуточно консультирует граждан на сайтах органов власти, администраций муниципалитетов. Текущий функционал сети позволяет ей решать вопросы зачисления в школу и детский сад, обрабатывать обращения по коронавирусной инфекции, вакцинированию и мерам социальной поддержки.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.