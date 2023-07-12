В Якутии учителя будут получать по 100 тыс. рублей за подготовку стобалльников по ЕГЭ

В 2023 году 24 выпускника в республике получили 27 наивысших результатов по пяти предметам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат 1 сентября премии - по 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"Глава республики поручил учредить премию в размере 100 тыс. рублей учителям, подготовившим выпускников-стобалльников, и поставил задачу руководству городских округов и муниципальных районов вручить их в День знаний 1 сентября", - сообщили в пресс-службе.

В этом году в Якутии 24 выпускника в республике получили 27 наивысших результатов по пяти предметам. Из них трое добились успеха дважды. Рекорд по максимальным результатам достигнут по русскому языку - 12 стобалльников.

"Качество образования растет по всей республике, - приводит пресс-служба слова главы Якутии Айсена Николаева. - За наивысшим результатом каждого выпускника стоит труд педагога и 100 баллов на ЕГЭ - это всегда результат тандема учителя и ученика, поэтому так важно отметить и работу учителя в подготовке ребенка".

В Якутии в этом году 100 баллов на ЕГЭ по литературе получили 9 выпускников, по химии - 3, по русскому языку - 12, по информатике - 2, по профильной математике - 1 выпускник. В 2022 году наивысший результат получили по литературе - 8 выпускников, химии - 3, русскому языку - 7, информатике -2, математике - 3.