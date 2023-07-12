Более 70 тыс. медицинских справок оформили онлайн с начала года жители Подмосковья

Жителям региона в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" доступны пять видов медицинских справок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Жители Московской области с начала года оформили в электронном виде более 70 тыс. медицинских справок в рамках регионального проекта "Онлайн-поликлиника". Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Цифровизация здравоохранения - одна из основных наших задач. Теперь для оформления справок жителям не нужно приходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить в несколько кликов. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. Всего с начала года онлайн оформлено уже более 70 тыс. медицинских справок", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве рассказали, что жителям региона в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" доступны пять видов медицинских справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, справка для детского лагеря - 079/у.