На ВДНХ 16 июля пройдет многонациональный праздник "Абрикос"

Утром гостей ждет турнир по футболу "Абрикосовый мяч", а также турниры по нардам и шахматам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут посетить многонациональный праздник "Абрикос", который состоится 16 июля на ВДНХ в Москве в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов". Об этом в среду сообщила пресс-служба Департамента национальной политики и общественных связей города Москвы.

"Мероприятие пройдет 16 июля на территории ВДНХ в рамках фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" и порадует посетителей разнообразной программой. Без многонационального праздника "Абрикос" уже невозможно представить московское лето. Как и в предыдущие годы, мероприятие состоится на одной из самых красивых площадок Москвы - ВДНХ, крупнейшем экспозиционном, музейном и рекреационном комплексе в мире, где с самого утра будет звучать прекрасная музыка Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, армянские и другие национальные мелодии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра гостей ждет турнир по футболу "Абрикосовый мяч", а также турниры по нардам и шахматам. Кроме того, с 12:00 до 19:00 пройдет концертная программа у выставочно-торгового центра Республики Армения.

Также посетителям будет доступна фотовыставка, рассказывающая об этническом разнообразии народов России. Юным гостям праздника покажут кукольный спектакль, шоу ростовых кукол и ходулистов. Кроме того, участников праздника ожидает угощение абрикосами, специально привезенными из Армении.

В пресс-службе рассказали, что официальная часть мероприятия начнется в 15:00 у выставочно-торгового центра Республики Армения. В департаменте добавили, что с учетом приглашенных гостей мероприятие станет хорошей площадкой для обсуждения актуальных вопросов современной повестки, в частности, вопросов интеграции новых регионов, становления в них системы национально-культурных объединений и их взаимодействия между собой.

Праздник "Абрикос" организуется Союзом армян России при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и правительства Москвы.