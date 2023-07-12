В Москве длина всех велополос достигла 500 км

Сейчас специалисты наносят новые временные велополосы и обновляют разметку на популярных участках прошлого года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Протяженность полос для езды на велосипедах и самокатах в Москве достигла 500 км. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

"500 км - длина всех велополос в столице. Это больше, чем расстояние от Москвы до Воронежа. Мы продолжаем увеличивать протяженность инфраструктуры", - значится в сообщении.

Как добавили в ЦОДД, сейчас специалисты в Москве наносят новые временные велополосы и обновляют разметку на популярных участках прошлого года. "В этом сезоне уже сделали 85% от запланированных на текущий год велополос - это около 60 км во временной разметке", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, летом специалисты ЦОДД ездят по велополосам и оценивают их удобство и безопасность. "Чтобы усовершенствовать велоинфраструктуру в городе, мы <...> мониторим, насколько активно используется существующая велоинфраструктура, рассматриваем предложения от местных жителей и организаций", - добавили в центре.