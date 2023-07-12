В Югре заявили, что центр кибербезопасности в регионе обеспечивает защиту госучреждений

В регионе также разрабатывают специальную программу на основе искусственного интеллекта для защиты ресурсов госучреждений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты Югорского НИИ информационных технологий расширили свои компетенции и теперь обеспечивают IT-безопасность всех государственных учреждений региона для исключения возможности кибератак, кражи данных и диверсий на ресурсы данных организаций, сообщил в интервью ТАСС заместитель губернатора - директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

"Мы в этом году расшили центр кибербезопасности на базе Югорского НИИ информационных технологий. Раньше наши специалисты отвечали за IT-безопасность только правительства региона и всех госинформсистем. Теперь с учетом накопленного опыта и компетенций расширили охват, теперь они следят вообще за ресурсами всех государственных учреждений в Югре, в частности, школ, колледжей, садов, сферы здравоохранения и т.д.", - сказал Ципорин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

По его словам, это более 1 тыс. организаций, в каждой из которых держать своего специалиста по киберугрозам нет возможности. Одна из причин - отсутствие такого количества профессионалов. "Мы понимаем, что не везде можем взять на работу квалифицированных IT-специалистов, такого количества профессионалов, которые будут постоянно следить за возможными угрозами, сейчас просто нет, поэтому приняли такое решение", - пояснил собеседник агентства.

Ципорин отметил, что также в регионе разрабатывают специальную программу на основе искусственного интеллекта для защиты ресурсов госучреждений. Она будет автоматически выявлять угрозы и сообщать о них специалистам. Ее прототип появится в текущем году, а в следующем начнется постоянное использование.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.