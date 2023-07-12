Депутат Госдумы предложила дать школьникам выбор, каким общественным трудом заниматься

Анна Скрозникова отметила, что в настоящее время у детей широкий выбор внеклассных предметов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Школьники в процессе трудового воспитания должны иметь возможность выбирать, чем конкретно они будут заниматься. Такую поправку к законопроекту о трудовом воспитании внесла ко второму чтению член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"), документ есть в распоряжении ТАСС.

"Дополнить словами: "Привлечение обучающихся к трудовой деятельности осуществляется на основе выбора обучающихся из перечня общественно полезного труда, предусмотренного программой воспитания", - говорится в поправке.

Скрозникова пояснила ТАСС, что сейчас у детей широкий выбор внеклассных предметов. "Родители и дети вправе самостоятельно выбирать, куда тратить свое время. Оно как раз в дефиците. А через принудительное воспитание не научишь любить свой труд. Мы получим обратный эффект. Родители будут писать объяснительные записки, почему ребенок не пришел на субботник. Зачем создавать излишнее напряжение и множить формальности?" - сказала депутат.

Законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой 24 мая и принят в первом чтении 28 июня. Нововведения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации", одновременно исключив из него норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.