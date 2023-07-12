В ООН сообщили о гибели более 9 тыс. гражданских лиц на Украине с 24 февраля 2022 года

Среди них более 500 детей

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 9 тыс. гражданских лиц, в том числе более 500 детей, погибли на Украине с 24 февраля 2022 года. Эти данные привел в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступивший на 53-й сессии Совета ООН по правам человека.

"В прошлую пятницу исполнилось 500 дней этого конфликта", - отметил он. По данным миссии по мониторингу прав человека на Украине, "более 9 тыс. гражданских лиц, включая более 500 детей, были убиты" с 24 февраля 2022 года. "Реальные цифры, скорее всего, гораздо выше", - сказал Тюрк.