Песков призвал искать баланс между защитой Байкала и созданием условий для людей

Пресс-секретарь президента предложил обращаться в Госдуму за разъяснениями насчет законопроекта, разрешающего сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил обращаться в Госдуму за разъяснениями насчет законопроекта, разрешающего сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории. Но в целом, добавил он, Кремль считает необходимым искать баланс между защитой природы и созданием условий для людей.

"Конечно, есть абсолютно непререкаемый приоритет экологической безопасности Байкала. Но также, вы помните, президент об неоднократно говорил, - любые природоохранные зоны не должны быть запретными зонами для людей. Должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде", - отметил представитель Кремля.

Насчет конкретного законопроекта он предложил "адресовать вопросы именно народным избранникам, которые ведут эту работу, и экспертам Государственной думы - с тем, чтобы они разъяснили аргументацию".

По действующему закону "Об охране озера Байкал" в центральной экологической зоне запрещаются сплошные рубки. Сейчас это ограничение предлагают заменить на запрет "заготовки древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд". Таким образом, в случае принятия закона в центральной экологической зоне будут разрешены сплошные санитарные рубки. Накануне Госдума приняла законопроект в первом чтении.