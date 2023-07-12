Омская область увеличит до 1 млрд рублей финансирование гражданских инициатив

Врио губернатора региона Виталий Хоценко также добавил, что населенные пункты с населением более 5 тыс. человек получили возможность подавать два проекта

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Власти Омской области в 2024 году расширят в 10 раз до 1 млрд рублей финансирование инициативных проектов жителей. Как заявил врио губернатора региона Виталий Хоценко, это позволит минимум в пять раз увеличить количество реализуемых проектов.

"Мы решили и дальше распространять программу "Местные инициативы", которая действует два года. В прошлом году на нее выделяли 20 млн рублей, в этом году - выделили 100 млн, поддерживаем 70 проектов. На следующий год мы приняли решение выделить 1 млрд рублей для того, чтобы благоустроить не 70 пространств во всех муниципалитетах области, а как минимум в 5 раз больше", - заявил Хоценко на открытии первого регионального форума гражданских активистов "Решают люди".

Он добавил, что населенные пункты с населением более 5 тыс. человек получили возможность в этом году подавать два проекта, а не один, верхний предел финансирования увеличен до трех млн рублей.

Форум "Решают люди" проводится для обучения активистов созданию общественно востребованных проектов для дальнейшей реализации с помощью инициативного бюджетирования и различных грантовых программ. В нем принимают участие около 400 человек, которые будут распределены по 40 проектным командам от Омска и по 32 командам от всех районов региона. Авторы лучших идей смогут претендовать на финансирование их проектов из областного бюджета.

Инициативное бюджетирование предполагает, что часть средств - от 1 до 5% стоимости проекта - вносят люди, которые в нем заинтересованы, остальные 95% расходов берут на себя областной и муниципальный бюджеты, а также местный бизнес.