Саратовская область станет площадкой для съемок отечественных фильмов

Также планируется формирование творческого кластера экономики региона и реализация образовательных проектов в сфере кино и телевидения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Саратовская область станет одной из площадок для съемок российских фильмов и телепроектов. В ближайшее время в регионе пройдет заседание кинокомиссии, которая будет помогать подбирать локации и привлекать к работе бизнес, сообщила со ссылкой на губернатора субъекта Романа Бусаргина пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Очень хочется, чтобы жители видели свой город, свою область и в художественных фильмах. В ближайшее время проведем заседание кинокомиссии, главная задача которой помогать теле- и кинокомпаниям подбирать локации, получать разрешения на съемки и привлекать к работе региональный бизнес. Участие в проекте "Кино России" позволит Саратовской области стать площадкой для съемок различных проектов. Это позитивно скажется на многих сферах, в том числе экономической и туристической", - приводятся слова губернатора в сообщении по итогам подписания соглашения о сотрудничестве региона с АСИ и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в рамках проекта "Кино России".

Поясняется, что проект предусматривает создание механизмов привлечения съемочных групп в Саратовскую область, а также развитие собственной кино- и телепроизводственной базы. Одним из направлений работы станет туристическое продвижение региона как киносъемочной площадки, а также формирование творческого кластера экономики региона и реализации образовательных проектов в сфере кино и телевидения.

"На недавней встрече с представителями креативных индустрий Президент России обозначил важность развития креативной экономики. Сегодня мы формируем меры поддержки отрасли, которые будем согласовывать и на федеральном, и на региональном уровнях. Они касаются, в том числе, подготовки кадров для киноиндустрии, системы рибейтов, позволяющей развивать экономику, а также создавать новые региональные команды, которые будут делать интересные проекты", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.

Проект "Кино России" более пяти лет реализуется ассоциацией продюсеров кино и телевидения и агентством стратегических инициатив при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Число российских регионов-участников проекта достигло 23. Он предполагает создание благоприятных условий кинопроизводства — кинокомиссию, которая безвозмездно оказывает кинокомпаниям помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения, в привлечении кадров. Преимущество проекта заключается в системе рибейтов — компенсаций кинокомпаниям части их затрат на съемки из местного бюджета.