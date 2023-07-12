Володин поручил депутатам от Кубани выехать в регион и помочь пострадавшим от подтоплений

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам от Краснодарского края выехать в регион для оказания помощи населению после подтоплений. Об этом сообщила в среду пресс-служба нижней палаты парламента.

"Вы знаете, что огромное количество осадков вызвали в Краснодарском крае стихийное бедствие. Поднялась вода в реках, выйдя из берегов, она несет угрозу и проблемы для жителей - сели, оползни. В этой связи давайте примем решение, чтобы наши коллеги - депутаты от Краснодарского края - выехали в свои избирательные округа для оказания помощи жителям", - приводятся слова Володина, которые он произнес в начале пленарного заседания.

Спикер добавил, что разговаривал в среду с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. "Будет очень хорошо, если депутаты и их помощники, которые находятся на территориях, подключатся к работе, сделают все, чтобы людей поддержать и помочь. Ситуация требует таких решений и поступков", - подчеркнул Володин.

В ночь на среду в Туапсинском районе за три часа выпало 144 мм осадков, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Подтопления домов и улиц зафиксированы в девяти поселках муниципалитета. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях введен режим ЧС, из зон подтопления эвакуируют население. В Дефановке из палаточных лагерей в лесу эвакуирована в школу группа туристов из города Лабинска в составе 40 человек, 37 из которых дети. В Туапсе из-за подтопления насосной станции временно прервано холодное водоснабжение части города.

В районе поселка Лермонтово подтопило проезжую часть трассы А-147 Джубга - Сочи, движение перекрыто, в районе поселка Новомихайловский сошел сель, движение транспорта осуществляется по одной полосе. Объездом является автодорога Майкоп - Туапсе. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 12 июля включительно.