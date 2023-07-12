Из регионов России на конкурс "Арт-проект: моя Москва" прислали более 110 рисунков

Прием заявок в категории "Рисунок" продлится до 29 сентября

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Арт-проект: моя Москва" - проект департамента градостроительной политики города Москвы для детей и молодежи от 5 до 22 лет. Уже получено более 110 работ из регионов России, сообщила в среду пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"Конкурс "Арт-проект: моя Москва" проходит в трех номинациях: "Город будущего: развитие города и транспорта, создание уникальных зданий и объектов", "Я шагаю по Москве: прогулка по известным улицам и паркам столицы, дорога в школу, вид из окна" и "В ритме столицы: транспортная инфраструктура, благодаря которой мы передвигаемся по городу". В текущий момент идет прием заявок в категории "Рисунок", он продлится до 29 сентября. Уже получено более 110 работ из Нижегородской, Московской, Амурской, Самарской, Калининградской, Ивановской, Воронежской и Ростовской областей", - цитирует пресс-служба слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Экспертному жюри предстоит оценить представленные рисунки, выбрав финалистов и определив победителей и призеров сроком до 31 октября. По двум другим направлениям - "Макет" и "Проект" начнут собирать заявки 1 сентября.

"В рамках арт-проекта наше подведомственное учреждение Мосстройинформ проводит много интересных активностей - это и мастер-классы и квесты, в ходе которых ребята обучаются различным техникам рисования. Результаты своего творчества можно также заявить для участия в проекте", - уточнил руководитель департамента.

Количество работ, которые можно направить на творческое состязание, неограниченно. Одну и ту же работу одновременно в нескольких номинациях заявлять нельзя. Подробно с условиями участия можно ознакомиться на странице конкурса.