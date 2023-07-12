Патриарх Кирилл в юбилей сражения под Прохоровкой благословил воинов на служение России

Как напомнил глава РПЦ, для этого германское командование вывело самые боеспособные части в надежде прорвать оборону советских войск

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении по случаю 80-летия битвы на Прохоровском поле назвал это сражение "днем воинской доблести и немеркнущей славы нашего Отечества" и благословил нынешних российских воинов на служение Отечеству. Послание опубликовано в среду на сайте Русской православной церкви.

"Сегодня мы отмечаем знаменательный день, который по праву можно назвать днем воинской доблести и немеркнущей славы нашего Отечества. Ныне исполняется 80 лет сражению под Прохоровкой — судьбоносной битве на Курской дуге", - говорится в обращении.

Как напомнил патриарх, под Прохоровку германское командование вывело самые боеспособные части в надежде прорвать оборону советских войск. Однако мужество защитников Отечества, их сила духа убежденность в правоте своего дела и несокрушимая воля к победе в результате обеспечили "торжество русского оружия".

"Именно на Прохоровском поле произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне. Пусть же благословение Божие пребывает со всеми нашими воинами, укрепляя и сплачивая их в служении Отечеству", - отметил предстоятель РПЦ.

12 июля 1943 года в Белгородской области произошло крупнейшее танковое сражение во Второй мировой войне. На поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады — в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.