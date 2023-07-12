Григоренко проверяет систему досудебного обжалования, оставляя жалобы на себя

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства заявил, что каждая жалоба - "это постановка задачи для того, чтобы отработать либо процедуры, либо правила, либо какую-то форму контроля, надзора, либо, если это человеческий фактор, значит, занимаемся человеческим фактором"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко проверяет эффективность работы российской системы досудебного обжалования, оставляя жалобы сам на себя. Об этом он сообщил в среду депутатам во время пленарного заседания в Госдуме.

"Обратная связь системы досудебного обжалования. Я честно скажу, что я подаю жалобы сам на себя. Я имею в виду, в информационной системе, просто чтобы коллеги не расслаблялись. Они и так все время напряжены, но с точки зрения того, чтобы понимать, как работает система, мы действительно это делаем. И как я уже сказал, у нас срок рассмотрения жалобы - 11 дней, от ведомства к ведомству там немножко по-разному", - сказал он.

Григоренко пояснил, что по итогам 2022 года через портал госуслуг было подано более 3 тыс. досудебных жалоб. "Треть жалоб мы признали удовлетворенными, удовлетворили в пользу заявителя, то есть отменили свои решения. Это важнейшим инструмент, с которым мы работаем", - отметил вице-премьер. Каждая жалоба, по его словам, - "это постановка задачи для того, чтобы отработать либо процедуры, либо правила, либо какую-то форму контроля, надзора, либо, если это человеческий фактор, значит, занимаемся человеческим фактором".

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов стала обязательной в январе 2023 года. С момента запуска механизма досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов в июле 2021 года в досудебном порядке рассмотрено 5 тыс. жалоб, в том числе 3,9 тыс. - в 2022 году. При этом каждая четвертая жалоба предпринимателей принята.

Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Он позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.