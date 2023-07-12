Минкультуры Киргизии и представительство "Радио Свобода" достигли мирового соглашения

С сайта издания удалили спорный материал

БИШКЕК, 12 июля. /ТАСС/. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии и компания "Азаттык медиа", которая является в республике подразделением "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), достигли мирового соглашения. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Киргизии.

"Сегодня в Бишкекском городском суде рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кырызской Республики к учреждению "Азаттык медиа" о прекращении деятельности средства массовой информации. В судебном заседании представитель Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кырызской Республики заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения", - говорится в распространенном сообщении.

Судебное разбирательство начались осенью 2022 года. В министерстве посчитали, что один из репортажей данного СМИ о вспыхнувшем в сентябре конфликте на киргизско-таджикской границе содержит "язык вражды". Ведомство потребовало удалить материал с сайта, однако в "Азаттык медиа" ответили отказом. 27 апреля 2023 года Ленинского района Бишкека принял решение заблокировать работу сайта "Азаттык медиа".

Как сообщило Минкультуры Киргизии, поводом для заключения мирового соглашения стало удаление спорного материала с сайта издания, доступ к информационному ресурсу восстановлен.