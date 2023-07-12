Книгу из многотомного издания "Наркомы Великой Победы" представили на конференции в ТАСС

Основу тома составляют архивные материалы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Книга "Народный комиссариат Государственного контроля СССР. 1941-1945" из многотомного издания "Наркомы Великой Победы" представлена в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Книга "Народный комиссариат Государственного контроля СССР. 1941-1945" выпускается в рамках многотомного историко-документального издания "Наркомы Великой Победы". Основу тома составляют архивные материалы.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев презентовали книгу и рассказали об идее ее создания, работе с архивными материалами и значении издания для современного российского общества.

По словам министра финансов Антона Силуанова, вопросы финансового контроля и эффективного использования средств крайне важны в периоды значимых явлений в стране, таких как Великая Отечественная война и современные события.

"Когда существуют финансы, есть и должен быть финансовый контроль. И вопросы эффективного использования средств, вопросы контроля наиболее актуальны в период сложных исторических событий в стране. Такими событиями были как раз период Великой Отечественной войны. Сейчас можно делать параллели с сегодняшней ситуацией, когда необходимо все ресурсы, финансовые средства концентрировать для обеспечения наших главных задач, задач геополитики", - сказал Силуанов. При этом министр особо отметил важность эффективного использования государственных средств, оценкой которого занимается Федеральное казначейство.