Лавров подарил генсеку АСЕАН матрешку с его портретом

Глава МИД РФ также поздравил Као Ким Хорна со вступлением в должность

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением, передает корреспондент ТАСС.

"Все предыдущие генеральные секретари [получали такую матрешку]. Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - сказал Лавров, вручая матрешку, и поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность. Као Ким Хорн поблагодарил его за подарок и за полученное приглашение посетить Россию.