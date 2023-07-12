12 июля, 11:21

Лавров подарил генсеку АСЕАН матрешку с его портретом

© Илья Ермаков/ ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ также поздравил Као Ким Хорна со вступлением в должность

ДЖАКАРТА /Индонезия/, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале переговоров в Джакарте подарил генсеку АСЕАН Као Ким Хорну матрешку с его изображением, передает корреспондент ТАСС.

"Все предыдущие генеральные секретари [получали такую матрешку]. Это символы нашей кооперации. Но с каждым генеральным секретарем их делают все больше по размеру", - сказал Лавров, вручая матрешку, и поздравил генсека АСЕАН со вступлением в должность. Као Ким Хорн поблагодарил его за подарок и за полученное приглашение посетить Россию. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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