12 июля, 11:26

Путин потребовал не упускать из виду ситуацию с подготовкой медиков по всей стране

Кадры рабочей встречи Владимира Путина с министром здравоохранения Михаилом Мурашко
© Kremlin.ru

По словам президента, сбои в этой работе недопустимы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

"Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге и качество оказания медицинской помощи", - указал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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