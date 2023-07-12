Путин потребовал не упускать из виду ситуацию с подготовкой медиков по всей стране

По словам президента, сбои в этой работе недопустимы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

"Не нужно забывать и про подготовку и переподготовку кадров по всей стране. Знаю, что вы занимаетесь этим лично, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге и качество оказания медицинской помощи", - указал глава государства.