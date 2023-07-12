В Курской области открыли памятник Героям и командирам соединений 70-й армии

Событие приурочили к празднованию 80-летия победы в Курской битве

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Памятник Героям и командирам соединений 70-й армии, которые остановили немецко-фашистских захватчиков в июле 1943 года на Тепловских, Молотычевских и Ольховатских высотах, открыли на мемориальном комплексе "Поклонная высота 269" в Курской области. Событие приурочили к празднованию 80-летия победы в Курской битве, передает корреспондент ТАСС.

"Победа в Курской битве стала примером и символом неподражаемого мужества, отваги и героизма. Весь мир увидел высокий боевой дух единство и несгибаемую волю нашего народа, с легендарного курского перелома началось освобождение Украины, а потом и всей Европы, став прологом Великой Победы. <…> Открытие памятника героям и командирам 70-й армии - это дань памяти нашим воинам, которые остановили врага на стратегических высотах, откуда началось и контрнаступление", - сказал полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Памятник открыли на мемориальном комплексе "Поклонная высота 269" у села Молотычи Фатежского района, до этого в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла провели литургию. Мемориальный комплекс находится там, где в июне 1943 года на Северном фасе Курской дуги располагался командный пункт 70-й армии НКВД, отстоявшей эти высоты в боях с наступающей 9-й немецкой армией.

Композиция состоит из двух стен и центральной стелы, на ней размещена плита с надписью "Посвящается подвигу 70-й армии", ниже перечислены дивизии и подразделения, входившие в ее состав. На стенах расположенных справа и слева находятся плиты с фотографиями и биографическими данными Героев Советского Союза, удостоенных звания за подвиг у села Молотычи, а также есть плита с текстом постановления Государственного комитета обороны о формировании армии войск НКВД СССР.

Губернатор Роман Старовойт поблагодарил Курское землячество в Москве, которое выступило инициатором и организатором установки памятника. "Мы - приграничный регион на себе ощущаем ход специальной военной операции, подвергаясь ежедневному обстрелу со стороны националистической Украины, наши мирные населенные пункты, гражданская инфраструктура страдают - это только укрепляет нашу веру в нашего президента. <…> Поэтому сегодня, вспоминая события 80-летней давности, я хочу всем нам пожелать победы, вернуться живыми и здоровыми, возвращения к созидательному труду, именно об этом думали наши предки здесь, на этом поле, 80 лет назад, они мечтали о том, как мы будем мирно развиваться, строить свою жизнь", - отметил Старовойт.

О битве

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.

Курская битва включала оборонительные наступательные операции Красной Армии по срыву наступления немецко-фашистских войск в июле-августе 1943 года. Так, 12 июля 1943 года на Северном фасе Курской дуги Западный и Брянский фронты начали Орловскую стратегическую наступательную операции "Кутузов".