12 июля, 11:40

Путин поддержал идею модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах

Кадры рабочей встречи Владимира Путина с министром здравоохранения Михаилом Мурашко
© Kremlin.ru

Часть мероприятий соответствующей программы начнется уже в 2023 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях нужно проводить модернизацию первичного звена здравоохранения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с главой государства рассказал о подготовке программы по модернизации соответствующего звена, отметил, что часть ее мероприятий начнется уже в 2023 году. "Это в Новороссии, в Донбассе?" - уточнил Путин. "Да", - ответил министр.

"У нас сложилась экономия - где-то 2,5 млрд рублей, часть средств мы хотели передать туда. Если вы поддержите, то [мы] хотели бы тоже начать модернизацию первичного звена, потому что оно там, конечно, требует больших вложений ", - добавил Мурашко. "Конечно", - поддержал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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