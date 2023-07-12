Путин поддержал идею модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах

Часть мероприятий соответствующей программы начнется уже в 2023 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях нужно проводить модернизацию первичного звена здравоохранения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с главой государства рассказал о подготовке программы по модернизации соответствующего звена, отметил, что часть ее мероприятий начнется уже в 2023 году. "Это в Новороссии, в Донбассе?" - уточнил Путин. "Да", - ответил министр.

"У нас сложилась экономия - где-то 2,5 млрд рублей, часть средств мы хотели передать туда. Если вы поддержите, то [мы] хотели бы тоже начать модернизацию первичного звена, потому что оно там, конечно, требует больших вложений ", - добавил Мурашко. "Конечно", - поддержал президент.