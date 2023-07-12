Мурашко сообщил, что в новых регионах открыто свыше 2 тыс. аптек

По словам главы Минздрава, в России почти 35 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов получили лицензии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число новых государственных и коммерческих аптек, открытых в новых регионах, составило более 2 тыс., сообщил в среду на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Более 2 тыс. аптек открыли в новых субъектах - это и государственные, и коммерческие аптеки, частные. По сути дела, на сегодняшний день в основном это закрывает [потребность]", - сказал он.

Мурашко добавил, что в России почти 35 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) получили лицензии. "За очень короткий промежуток времени сформировали правила, обучили персонал и, соответственно, 35 тыс. ФАПов, где нет аптек, сегодня получили лицензию и отпускают лекарственные препараты. Это колоссальный, быстрый и хороший результат", - заметил министр.

Этот опыт используется в новых территориях, добавил он. "Сейчас оформляем лицензии, для того чтобы они [жители] могли получить медицинскую помощь и лекарственные препараты в одном месте", - сказал Мурашко.

Министр также отметил, что в новых регионах удалось обновить все автомобили скорой медицинской помощи. В целом он подчеркнул, что все отечественные автомобили для медицинских нужд в России поставляются в срок. "Я благодарен коллегам, Минпромторгу, потому что ни одного сбоя не было. Всеми машинами, которые сегодня в медицинских организациях функционируют именно для работы медицинского персонала, полностью обеспечены, поставки идут", - сказал он.