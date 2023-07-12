Москалькова обсудила с главой делегации МККК вопросы посещения пленных

По словам уполномоченного по правам человека, они также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины или России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Борис Мишель обсудили в ходе встречи вопросы поиска без вести пропавших и посещения пленных. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале омбудсмена.

"Провели рабочую встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ и Республике Беларусь Борисом Мишелем и его сотрудниками. Обсудили вопросы посещения пленных, установления их взаимодействия с родными и близкими, поиска без вести пропавших", - написала Москалькова.

По словам омбудсмена, стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины или России.