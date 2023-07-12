В Туве до 2 августа продлили особый противопожарный режим

По данным правительства республики, на 12 июля действующих лесных пожаров в регионе не зафиксировали

ТАСС, 12 июля. Особый противопожарный режим продлили в Туве до 2 августа. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в среду на официальном сайте правительства республики. Особый противопожарный режим действовал в Туве с 20 апреля по 12 июля включительно.

"Правительство Республики Тыва постановляет: продлить на территории Республики Тыва действие особого противопожарного режима с 13 июля по 2 августа 2023 года", - говорится в документе.

По данным правительства Тувы, на 12 июля действующих лесных пожаров в республике нет - тушению очагов возгораний помогли обильные дожди.

Однако специалисты Среднесибирского УГМС прогнозируют 13 июля в Туве жару до +31 градуса днем. В такую погоду усиливается риск возникновения природных пожаров. В регионе сохраняется высокая пожароопасность IV класса.

При особом противопожарном режиме в Туве установили дополнительные требования пожарной безопасности. Будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запретят использовать открытый огонь (костры, мангалы и так далее) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, запретят сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах.