Во Франции 14 июля и в ближайшие дни мобилизуют 130 тыс. полицейских и жандармов

Также к обеспечению порядка привлекут силы спецназначения национальной полиции и жандармерии, бронетехнику, вертолеты и беспилотники

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Около 130 тыс. полицейских и жандармов, в том числе спецназ, будут обеспечивать порядок в Национальный праздник Франции 14 июля и ближайшие дни. Об этом заявил в среду в эфире телеканала BFM министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

"В общей сложности будет мобилизовано около 130 тыс. человек, при этом каждый день будет дежурить примерно по 45 тыс. полицейских и жандармов", - сказал Дарманен. Он отметил, что также к обеспечению порядка будут привлечены силы спецназначения национальной полиции и жандармерии, а также бронетехника, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Французские власти предпринимают усиленные меры безопасности в преддверии Национального праздника. Это связано с недавними беспорядками, которые начались 27 июня после гибели 17-летнего водителя алжирского происхождения. Он был застрелен после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер.

Министр уточнил, что "беспрецедентные меры безопасности" начнут действовать 13 июля и будут продолжаться 14 июля и в последующую ночь.

Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка, взят под стражу. Движение предпринимателей Франции (MEDEF) оценило в более чем в миллиард евро убытки от погромов в предместьях, последовавших за этим инцидентом. В ходе подавления беспорядков было задержано около 4 тыс. человек, среди которых около трети - несовершеннолетние. В наиболее напряженные дни для борьбы с погромами привлекалось до 45 тыс. полицейских и жандармов.

4 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик беспорядков пройден. Вместе с тем в ряде коммун отменены праздничные фейерверки, а в Тулузе и Лионе в это время будет запрещена перевозка оружия и воспламеняющихся веществ.