В Самарской области отменили связанные с коронавирусом ограничения

С начала пандемии в регионе зафиксировали около 543 тыс. случаев инфицирования COVID-19

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, отменили на территории Самарской области. Об этом говорится в постановлении главы региона Дмитрия Азарова, опубликованном на сайте правительства Самарской области.

"В связи с реализацией комплекса мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области постановляю: признать утратившими силу следующие постановления губернатора Самарской области", - говорится в документе.

Речь идет о двух постановлениях, которые вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса и которые перечисляют комплекс санитарных мер для предотвращения распространения инфекции.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Самарской области зафиксировали около 543 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 534 тыс. пациентов, свыше 8,3 тыс. человек умерли от заболевания.