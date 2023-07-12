Московские врачи спасли от инвалидности пациента с редким заболеванием

Пациенту диагностировали спондилодисцит и провели успешную операцию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Врачи в московской больнице №13 помогли пациенту с редким заболеванием - спондилодисцит, которое может привести к разрушению позвонков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В отделение нейрохирургии городской клинической больницы №13 обратился мужчина с жалобами на продолжительные боли в спине и подъемы температуры. По его словам, недавно он делал компьютерную томографию почек, и специалист, обнаружив у него два разрушенных позвонка, порекомендовал провести полное обследование позвоночника с подозрением на спондилодисцит", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что спондилодисцит - это воспалительный процесс в позвоночнике, который обычно возникает в результате длительной или тяжелой бактериальной инфекции. Он характеризуется воспалением межпозвонкового диска, которое далее распространяется на тела позвонков и окружающие ткани. Несвоевременное выявление патологии может привести к их полному разрушению.

По словам заведующего отделением нейрохирургии городской клинической больницы № 13 Алексея Сытника, для консервативного лечения спондилодисцита время было упущено. На данной стадии заболевания было важно прооперировать пациента в максимально короткие сроки. Поэтому уже на следующий день после консультации была назначена операция.

"Чаще всего спондилодисцит развивается из-за того, что болезнетворные микроорганизмы попадают в позвоночник через повреждение фиброзного кольца. Это может происходить, например, в результате травмы. Бывает и так, что инфекция попадает в организм и достигает позвонков через кровь. К сожалению, заболевание не всегда диагностируется своевременно. Во многом это связано с тем, что его симптомы неспецифичны. Боль в спине и шее, повышение температуры тела, общая слабость часто игнорируются человеком и не воспринимаются всерьез. Поэтому визит к врачу нередко откладывается", - пояснил Сытник.

Операция проводилась совместно со специалистами отделения гнойной хирургии. Операция прошла успешно. Болезненные симптомы больше не беспокоят пациента. В настоящее время он проходит курс реабилитации.