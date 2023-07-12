Число замеченных соловьев в парках Москвы увеличилось за год почти вдвое

На природных территориях города зафиксировали около 300 таких птиц

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Количество замеченных в столичных парках соловьев за год увеличилось почти в два раза. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Порядка 300 пернатых солистов зафиксировали на природных территориях столицы во время экологической акции "Учет соловьев". Это почти в 2 раза больше, чем в 2022 году", - значится в публикации.

Там уточняется, что акция состоялась с 12 мая по 30 июня. По итогам учета специалисты обновили интерактивную карту мест обитания пернатых.

Больше всего соловьев заметили в природном комплексе Зеленограда - 87. "В природно-историческом парке "Измайлово" насчитали 46 пернатых вокалистов. Следующими по количеству певцов стали природно-исторические парки "Кузьминки-Люблино" - 45 певчих птах и "Битцевский лес" - 22 соловья", - заключается в публикации.