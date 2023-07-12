12 июля, 13:38,
обновлено 12 июля, 13:44

"Троицу" Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Соответствующий договор утвердили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минкультуры Ольга Любимова

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова в среду утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, Троице-Сергиевой лавре, сообщается на сайте Московского патриархата.

Читайте также
Что известно об иконе "Троица" Андрея Рублева

"12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым", - говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл назвал историческим событием утверждение договора о передаче "Троицы" лавре. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация