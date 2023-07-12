Интерьер средней школы на северо-востоке Москвы обновят к началу учебного года

В учреждении обновляют раздевалку спортивного зала, освежают покраску стен и оборудуют новые функциональные пространства

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Интерьер средней школы №1220 в Останкинском районе на северо-востоке Москвы обновят к началу нового учебного года. Об этом сообщает в среду префектура Северо-Восточного административного округа столицы.

"В школе №1220 в Останкинском районе уже началась подготовка к новому учебному году, мастера и дизайнеры работают над обновлением школьных зданий", - сказали в префектуре, сославшись на представителей администрации учебного заведения. Здесь отметили, что во время летних каникул в школе обновляют раздевалку спортивного зала, освежают покраску стен и оборудуют новые функциональные пространства. "В школе полным ходом идет обновление малого спортивного зала, коридоров и кабинетов", - заметили в префектуре.