Александра Митту выписали из больницы

Режиссер чувствует себя хорошо, сообщил его сын Евгений Митта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Александра Митту выписали из Боткинской больницы. Он чувствует себя хорошо, сообщил ТАСС его сын Евгений Митта.

"Да, он дома. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.

3 июля Telegram-канал Baza сообщил, что 90-летнего Митту частично парализовало, сын режиссера вызвал скорую помощь. В беседе с ТАСС Евгений Митта опроверг информацию о том, что кинематографист находится в реанимации. По его словам, режиссер был в Боткинской больнице на обследовании.

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Режиссерским дебютом Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька!" (1961). В дальнейшем он снял фильмы "Звонят, откройте дверь" (в 1966 году картина получила приз международного фестиваля детских кинокартин в Венеции), "Гори, гори, моя звезда" (1969), "Точка, точка, запятая" по повести Михаила Львовского (1972), "Москва, любовь моя" (1974), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Экипаж" (1979), "Сказка странствий" (1982), "Шагал - Малевич" (2013), а также сериал "Граница. Таежный роман" (в 2001 году награжден премией ТЭФИ в номинациях "За лучший сценарий", "За лучшую режиссуру", "За лучший телевизионный художественный сериал").