Ольга Пивень покидает пост главы RTVI

Новым главой назначен Дмитрий Сурьянинов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Медиаменеджер Ольга Пивень, возглавлявшая RTVI с 2021, покидает компанию. Новым главой назначен Дмитрий Сурьянинов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе телеканала.

"Ольга Пивень, возглавлявшая RTVI с 2021, покидает компанию, в связи с выполнением всех поставленных задач. Новым СЕО стал Дмитрий Сурьянинов, занимавший должность директора по информационному вещанию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за время работы Пивень на посту генерального директора цитируемость RTVI увеличилась на 70%. Аудитория сайта выросла на 700% - с 660 тыс. до 5,2 млн. Также значительно увеличилось количество подписчиков на YouTube-каналах RTVI - с 1 до 3 млн, а число уникальных зрителей в месяц доходит до 15 млн. Кроме того, выросло количество территорий вещания - с 53 до 159.

"Последние два года мы с командой работали в турбулентной международной обстановке при быстро меняющемся медиаландшафте и ужесточении регулирования медиарынка. Выполнив свои задачи в части трансформации бизнеса, далее я планирую сфокусироваться на развитии собственных проектов в области коммуникаций", - привели в пресс-службе слова Пивень.

Новый СЕО компании Дмитрий Сурьянинов пришел на RTVI в 2021 году и с тех пор отвечал за новостное вещание канала, создание объединенной редакции и digital-составляющей. Теперь он займется развитием RTVI, в его обязанности войдет общее стратегическое и операционное управление группой компаний, также за ним сохранится функция контроля информационного вещания, добавили в пресс-службе.